Feuerwehr: Weniger klassische Einsätze, aber viele "Corona-Hilfen"

330 Mal war die Feuerwehr der Stadt Schärding im Vorjahr mit Einsätzen gefordert – 303 technische Einsätze und 27 Brände. Trotz eines Rückgangs in diesen Bereichen im Vergleich zu 2019 hatten die freiwilligen Helfer insgesamt mehr zu tun: durch die logistische Unterstützung im Zusammenhang mit der Coronakrise – von Transportaufgaben über die Unterstützung bei den Massentestungen im Dezember bis zur Hilfe bei der Installation der Grenzkontrollen, so Schärdings Feuerwehrkommandant Markus Furtner, der den im März zum stellvertretenden Landes-Feuerwehrkommandanten berufenen Michael Hutterer als Stadtkommandant abgelöst hat.

Den Einsatzbetrieb bei möglichst umfassenden Corona-Schutzmaßnahmen aufrecht zu halten, sei eine Herausforderung. "Welche Tätigkeiten sind unerlässlich und systemrelevant und welche Punkte können abgehalten oder verschoben werden?" Der für den Einsatzerfolg wesentliche Ausbildungsbetrieb war 2020 stark eingeschränkt, so Furtner. Die mehrmals wöchentlich stattfindenden Übungen seien je nach aktueller Gesetzeslage, immer mit dem Blick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft durchgeführt worden. Abläufe wurden teils online koordiniert.

Auch im Bereich der Jugendarbeit seien zwar etliche Übungen ausgefallen. Es sei dennoch gelungen, Ausbildungsteile abzuhalten und am Wissenstest und dem Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold teilzunehmen. Neuerungen bei der Ausstattung: Ein neues Einsatzboot wurde vom Landeskommando nach Schärding verlagert, das Kommandofahrzeug konnte ausgetauscht werden.

"Rückstände zügig aufholen"

"Aktuell stehen wir in den Startlöchern für die zweite Massentestreihe, wo wir im Bereich der Logistik wieder eine Rolle übernehmen werden. Auch die Rückstände im Bereich der Ausbildung sollten zügig aufgeholt werden, wir hoffen hier sehr auf eine rasche Besserung der Situation", so Furtner.

Im Sommer forderte Hochwasser, 21 Häuser geflutet

Anfang August 2020 – der Höchststand von 729 cm wurde am 5. August um 0.45 Uhr erreicht – band ein Hochwasser alle Schärdinger Einsatzkräfte und auch Feuerwehren aus der Nachbarschaft. 21 Objekte wurden geflutet, zum Glück waren keine Wohnräume betroffen. Der Hochwasserschutz in der Altstadt verhinderte das Eindringen von Wasser in 15 Häuser, so die Helfer.

Mobile Schutzelemente bewährten sich im August erneut. Bild: FF Schärding

Auch das grenz- und gemeindeübergreifende Katastrophenschutzlager mit seinem Sandsackmanagement wurde erstmals im Einsatz auf seine Praxistauglichkeit getestet – und habe diesen Test bestens bestanden. Rund 2500 Sandsäcke wurden so in die betroffenen Gemeinden ausgeliefert. Als sehr aufwendig stellten sich wie bei allen Hochwasserereignissen die Reinigungsarbeiten im Anschluss heraus. Mehrere Tage dauerte der Kampf gegen die Schlammmassen.

