Feuerwehr unterstützte Innviertler Mediziner bei Impfkampagne

Die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ist offenbar größer geworden. Das zeigte nicht nur der samstägige OÖN-Lokalaugenschein an der Impfstraße in Altheim (siehe nachrichten.at), auch bei den praktischen Ärzten ist die Nachfrage gestiegen, wie der St. Martiner Gemeindearzt Clemens Novak berichtet. Er ist einer jener Mediziner, in dessen Praxis auch praxisfremde Personen geimpft werden. Das hatte am Wochenende dazu geführt, dass der große Andrang zu Verkehrsproblemen geführt hat, die jedoch mit Hilfe der Feuerwehr abgefedert werden konnten. Das war jedoch nur das geringere Problem – auch die Verfügbarkeit von Impfstoff ist nach wie vor eine Herausforderung für die Mediziner.

„Die Impfanfragen sind seit vergangenen Freitag massiv angestiegen“, berichtet Clemens Novak im OÖN-Gespräch. „Wir hatten das Glück, ausreichend Impfstoff bestellt zu haben und konnten daher bereits am Montag und Dienstag Impfnachmittage für unsere Patienten anbieten. Das Hauptproblem war jedoch, dass der E-Impfpass österreichweit bis Mittwoch kaum bis gar nicht funktionsfähig war. Wir haben daher die Impfungen nicht sofort eintragen und mussten dies in den Nachtstunden nachholen“, so der Innviertler Mediziner.

Für Donnerstag war die Aktion „Impfen ohne Anmeldung“ angekündigt. Das konnte in der St. Martiner Arztpraxis mit Hilfe von außen gut abgewickelt werden, wie Clemens Novak berichtet: „Da wir bereits 70 Anmeldungen für ‚geplante‘ Impfungen an diesem Termin hatten, haben wir die Feuerwehr um Unterstützung gebeten. Diese ist mit acht Mann, davon zwei Ersthelfer des Feuerwehrmedizinischen Dienstes, angetreten und hat dafür gesorgt, dass der Verkehr rund um die Ordination nicht zusammenbricht. Außerdem haben die Helfer die Anmeldeadministration bereits vor der Praxis organisiert.“

155 Personen sind daher an diesem Abend geimpft worden, fast die Hälfte davon seien Erstimpfungen gewesen, heißt es aus der St. Martiner Praxis. Clemens Novak zieht hinsichtlich der Impfbereitschaft zufrieden Bilanz: „Ingesamt wurden an den drei Nachmittagen 333 Personen zusätzlich zum normalen Ordinationsbetrieb geimpft!“

Dass dies auch nicht ohne großen Einsatz aller beteiligten Praxismitarbeiter geht, betont Novak auch: „Ich möchte hervorheben, dass meine MitarbeiterInnen dabei außergewöhnliches geleistet haben.“