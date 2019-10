Feuerwehr Schärding trauert um jungen Kameraden

Vor zwei Jahren während der Alarmierung zu einem Einsatz durch Kameraden erfolgreich reanimiert, hatte der Nikolai G. diesmal keine Chance. Der 21-Jährige erlitt Anfang dieser Woche zu Hause einen Herzstillstand und verstarb trotz mehrfacher Reanimationsversuche.

Die Trauer ist groß. „Wir leiden mit seiner Familie. Und die Feuerwehr war Nikolais zweite Familie“, sagt Schärdings Feuerwehrkommandant Michael Hutterer. Das Begräbnis soll im engsten Familienkreis und unter Beisein der Feuerwehrkameraden stattfinden.

Im Juni 2017 hatte sich der damals 18-Jährige nach Alarmierung zusammen mit seinen Kameraden auf den Weg gemacht, um eine in den Inn gestürzte Person zu retten. Am Einsatzort kam Nikolai damals nicht an. Ohne vorherige Anzeichen war er plötzlich reglos im Einsatzfahrzeug zusammengesackt, seine Atmung hatte ausgesetzt. Seinem Sitznachbarn Bernhard Kirchmayr und den anderen Kameraden fiel das augenblicklich auf. Sie reagierten geistesgegenwärtig, reanimierten und holten den jungen Mann ins Leben zurück.

Diesen Herzstillstand überlebte der junge Innviertler. Am Montag dieser Woche war er nicht mehr zu retten. Nikolai brach ohne erkennbare Vorzeichen zu Hause zu zusammen – Eltern und beide Geschwister, die nach den dramatischen Ereignissen von vor zwei Jahren in Erster Hilfe besonders geschult sind, versuchten zu reanimieren – erfolglos. Die Rettungskette wurde sofort eingeleitet, aber auch ein Notarztteam konnte nicht mehr helfen.

„Das alles trifft uns sehr, auch, weil die Feuerwehr praktisch Nikolais zweite Familie war. Vor allem die Kameraden, die Nikolai vor zwei Jahren erfolgreich reanimiert haben, sind schwer getroffen. Wir haben ihn seitens der Feuerwehr bei der Jobsuche unterstützt. Er hat einen Lehrberuf gefunden, sein Arbeitgeber war sehr zufrieden mit ihm. Das alles ist eine Tragödie“, sagt Michael Hutterer.

Nikolai hatte nach seiner Rettung von vor zwei Jahren einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Aber auch dieser konnte seinen Tod nicht verhindern. Erst vor wenigen Tagen war der junge Innviertler beim einem Brand in der Schärdinger Linzer Straße als Helfer im Einsatz mit dabei.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at