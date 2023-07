Feuerwehr-Landesbewerb: Es geht heiß her im Innviertel

28 Grad – die Montur hält: In langer Hose, Polo-Shirt, Helm, Gurt und Sportschuhen warten Hunderte Feuerwehrleute beim Eingang zum Bewerbsplatz der Aktivgruppen – der Über-16-Jährigen. Es ist Samstag, kurz nach Mittag. Hochbetrieb auf dem Gelände nahe des Badesees Wildenau. Was die Temperaturen, aber auch, was die Emotionen betrifft, geht es heiß her. Auch außerhalb der Absperrungen. „Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp“, hört man es immer wieder von den Besuchern