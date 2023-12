Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge sollen elektrisch werden

Die Kommandofahrzeuge der Feuerwehren sind mit zahlreichen externen elektrischen Verbrauchern wie zum Beispiel Blaulicht, Funkanlage, Seilwinden und vielem mehr ausgestattet. Im Einsatzfall muss das Einsatzequipment über die Lichtmaschine oder die Fahrzeugbatterie betrieben werden. "Das funktioniert nur mit laufendem Verbrennungsmotor, was zu einem hohen Schadstoffausstoß führt", sagt Herbert Ibinger, Geschäftsleiter des Prüflabors im Techno-Z Braunau. Die Einsatzorganisationen wollen aber in Zukunft ihre Flotte möglichst schadstofffrei betreiben und zumindest die Einsatzleitfahrzeuge elektrifizieren. Da die Hersteller der Elektrofahrzeuge das Laden der externen Verbraucher aus den Fahrzeugbatterien untersagen, braucht die Ausrüstung im Einsatz daher eine andere Stromquelle.

Wie das am besten bewerkstelligt werden kann, erforschen aktuell das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich, der Fahrzeugumbauspezialist ATOS MT GmbH und die auf Software für das Energiemanagement in Elektrofahrzeugen spezialisierte Nexopt GmbH im Projekt E-ELF (Elektrifizierte Einsatzleitfahrzeuge). Wissenschaftlicher Partner ist das Technologiezentrum Braunau mit dem Prüflabor zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Im Zuge der Forschung wird unter anderem untersucht, welche Verbraucher wann und wie lange am Bordnetz bedient werden können. Die unterschiedlichen Auswirkungen von Diesel- und Elektrofahrzeugen auf die CO2-Bilanz werden verglichen. Untersucht wird auch, wie Ladeinfrastruktur am Einsatzort eingebunden werden können. Besonderes Augenmerk wird auf die elektromagnetische Verträglichkeit gelegt.

"Wir messen die Auswirkungen der elektromagnetischen Verträglichkeit auf bestimmte Verbraucher und wie die Verbraucher im Frequenzbereich von Funk-, WLAN- und Radiofrequenzen stören", sagt Ibinger.

