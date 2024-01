Feuerwehr Andorf spendete für Lina aus Neukirchen

Spendenübergabe der Feuerwehr Andorf am Heiligen Abend

Um das tapfere Mädchen und ihre Eltern bei den Therapiekosten zu unterstützen, spendete die Freiwillige Feuerwehr Andorf einen Betrag von 1000 Euro aus den Einnahmen des Perchtenlaufs und der Verteilung des Friedenslichtes. Das Kommando übergab die Spende zu Weihnachten an die Familie. Lina und die Eltern – die Mutter ist gebürtige Andorferin – freuten sich sehr über die Unterstützung und dankten der Feuerwehr. "Wir wünschen der Familie viel Kraft und der kleinen Lina eine baldige Genesung", so die Feuerwehr in einer Aussendung.

