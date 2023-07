Feuerwehr: 1770 Bewerbsgruppen treten in Aspach an

Feuerwehrbewerb in Aspach

Ganz Aspach ist im Feuerwehrfieber: Rund um den Badesee im Ortsteil Wildenau wimmelt es nur so von Feuerwehrkameraden. 1770 Gruppen, Aktive und Jugendliche, treten beim diesjährigen Landesbewerb an. Sie kämpfen mit viel Motivation, vorwiegend, um Leistungsabzeichen zu erwerben. Doch es gibt auch jene Gruppen, die ihre Meisterleistungen noch weiter verbessern wollen: Den Spitzengruppen gelingt der simulierte Standardlöschangriff in rund 30 Sekunden. Sie wollen Bestzeiten zeigen und