Feuer zerstörte leerstehendes Bauernhaus im Innviertel

Am Vormittag war in einem leerstehenden Bauernhaus ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei großteils in Holzbauweise errichtet worden. Als die Feuerwehrleute gegen 10.45 Uhr eintrafen, stand es bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das alte Bauernhaus nicht mehr retten. Es wurde komplett zerstört. Sie konnten aber verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausbreitete. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.

