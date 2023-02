Feuer in Mehrparteienhaus: Knall riss Bewohner aus dem Schlaf

Ein Bewohner des Mehrparteienhauses hörte gegen 2.15 Uhr einen explosionsartigen Knall. Auf einer Terrasse war ein Feuer ausgebrochen, in der angrenzenden Wohnung breitete sich starker Rauch aus, die Fenster zersprangen. Der erwachte Bewohner hat vermutlich Schlimmeres verhindert, indem er alle Nachbarn aufweckte.

Die Bewohner konnten das Gebäude durch das rauchfreie Stiegenhaus verlassen und blieben unverletzt, berichtet die Polizei. In der Zwischenzeit hatte sich der Brand auf den Dachstuhl ausgebreitet. Insgesamt neun Feuerwehren standen bis in die Morgenstunden im Einsatz. Die Brandursache war am Nachmittag noch nicht bekannt.

