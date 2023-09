Feuer beim Schnapsbrennen in Landwirtschaftsschule ausgebrochen

Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am Mittwochvormittag in der landwirtschaftlichen Berufsschule Otterbach in St. Florian am Inn gekommen. Dort beheizten die Schüler einen Kessel zum Schnapsbrennen, was zum Unterricht dazugehört. Doch plötzlich fing ein Rohr Feuer und es bildete sich starker Raum in dem Raum. Einem Lehrer gelang es, die Flammen mit einem Feuerlöscher erfolgreich einzudämmen. Alle Schüler verließen den betroffenen Trakt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Florian mussten das Gebäude nur noch mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern absuchen und dann Belüftungsmaßnahmen durchführen. Fünf Schüler wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Schärdinger Klinikum gebracht. Brandursache könnte eine defekte Isolierung gewesen sein, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler