Festspiele mit internationalen Stars

Die 71. Ausgabe der Festspiele Europäische Wochen Passau kommt mit 40 Veranstaltungen daher, Konzertschauplätze sind auch Engelhartszell und Zell an der Pram. Die Festspielsaison dauert vom 29. Juni bis 29. Juli. Zu den Höhepunkten des Programmes zählt der Auftritt von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter in Bad Füssing, der bereits vorab am 20. Mai stattfindet.

Die Festspiele wollen im Grenzgebiet Internationalität und Regionalität verbinden. Wie Grenzen auch heute noch in Europa präsent seien, soll die Fotoausstellung "Walls of Power" zeigen, die von dem ungarischen Kurator István Virágvölgyi konzipiert wurde und ab 29. Juni digital auf der Website der Europäischen Wochen zu sehen ist.

Einen Brennpunkt widmen die Festspiele der Ukraine. So liest der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow am 2. Juli in Passau aus seinen Werken. Vielfalt der Genres gehöre bei den Europäischen Wochen dazu: Sänger Max Mutzke gastiert mit der SWR-Big-Band, Geigerin Julia Fischer tritt mit der Kammerakademie Potsdam auf, es gibt ein Picknickjazzkonzert, Kirchenmusik sowie Literatur, unter anderem mit dem Wiener Erfolgsautor Robert Menasse und dem Schauspieler Gerd Anthoff, der aus Mozart-Briefen liest.

Im Innviertel zu hören ist die Kammerakademie Potsdam, die mit Julia Fischer am 2. Juli um 19 Uhr in der Stiftskirche Engelhartszell große Meister der Violinliteratur serviert. Bereits um 17.30 Uhr wird in der Aula des Engelhartszeller Kindergartens in die Materie eingeführt.

Im Schloss Zell an der Pram werden am 22. Juli um 20 Uhr Schuberts letzte Klaviersonaten mit Alexander Lonquich serviert. Eine zugehörige Konzerteinführung gibt es ab 19 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper