Festivalseelsorger: "Feiern setzt viele Emotionen frei"

Mit einem T-Shirt und einer Warnweste mit der Aufschrift "Festivalseelsorge" ist der gebürtige Hochburg-Acher, der als Pastoralassistent in der Pfarre Brunnenthal beruflich tätig ist, in den kommenden Sommermonaten auf Festivals in ganz Österreich unterwegs. Ob er selbst auch begeisterter "Headbanger" ist und warum ihn sein Job auch schon ins Gefängnis gebracht hat, erzählt der 41-Jährige im Interview.