Festival in Taiskirchen: Polizei zog 38 Drogenlenker aus dem Verkehr

Das Open-Air in Taiskirchen ging vom 11. bis 13. August über die Bühne, und hielt auch Verkehrsbeamte auf Trab. 38 Drogenlenker und neun Alkolenker wurden am Wochenende angehalten, so die Bilanz der Polizei. Ein weiterer Autofahrer habe die klinische Untersuchung verweigert. Am Festivalgelände wurden bei Zufahrtskontrollen Drogen wie Marihuana oder Amphetamine gefunden. In diesem Zusammenhang seien 28 Besucher angezeigt worden.

Insgesamt wurden im Zuge der Schwerpunktaktion 65 Anzeigen und 35 Organmandate ausgestellt. Außerdem saßen fünf Lenker ohne Führerschein am Steuer.

Mehr zum Thema Innviertel Urin des Freundes sollte Innviertler Drogenlenker reinwaschen RIED/INNKREIS. Nach einer Verkehrskontrolle versuchte ein Autolenker mit fremden Urin seine Fahrtüchtigkeit nachzuweisen. Es misslang. Urin des Freundes sollte Innviertler Drogenlenker reinwaschen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.