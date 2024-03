Festival der Regionen: Über realistische Träume, Braunau und die Einreichfrist

Für ihn persönlich sei das ein "Lotto-6er" sagte VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher bei einer Pressekonferenz über das Festival der Regionen. Wie berichtet, wird das biennale Fest, das eines der wichtigsten für zeitgenössische Kunst in Oberösterreich ist, im kommenden Jahr in Braunau stattfinden. Von 13. bis 22. Juni 2025 werde man sich auf die Suche nach "realistischen Träumen" machen. In den Fokus sollen Braunau als Austragungsort, das gesamte Innviertel und eben realistische Träume rücken. "Braunau endet nicht am Inn, wir sehen, es ist ein fließender Übergang Richtung Bayern nach Simbach", sagte Otto Tremetzberger vom Vereinsteam. Er freue sich daher sehr, wenn auch bayerische Künstler Projekte einreichen.

Zuletzt 1999 in Braunau

1999 fand das Festival der Regionen, das im Jahr 2023 rund 13.500 Menschen besuchten, in Braunau statt. Damals unter dem Motto "Randzonen." Für das kommende Festival erwarten sich die Städtebürgermeister Waidbacher (Braunau) und Klaus Schmid (Simbach), dass manche dieser eingereichten Träume nicht nur Träume bleiben, sondern auch Realität werden. Beide erhoffen sich spannende Projekte im und rund um das grenzüberschreitende Mittelzentrum Europas – Braunau und Simbach, das eben keine "Randzone" mehr sei.

Gesucht werden Projekte, unkonventionelle und künstlerische Interventionen, die sich jenseits der Tagespolitik dem Thema "Realistische Träume" widmen. Projekte, die Menschen, Vereine und Initiativen vor Ort zur aktiven Teilnahme bewegen, welche, die die gesamte Region Innviertel mit ihren Besonderheiten, Extravaganzen und Widersprüchen mitbedenken. Abgabeschluss für Projektvorschläge ist der 30. April 2024. Alle Einreicher werden bis Ende Juni 2024 per Mail über den Status ihrer Einreichung informiert. Aus dem Open Call werden 20 bis 25 Projekte ausgesucht – möglich sind Kleinprojekte bis zu 5000 Euro, mittlere Projekte bis zu 10.000 Euro und Großprojekte bis zu 20.000 Euro. Am 4. April 2024 lädt das Festival der Regionen Interessierte nach Braunau ein, um den Festivalort zu besuchen und näher kennenzulernen. Im Fokus stehe dabei auch der Kontakt zu regionalen Vertretern.

Projekteinreichungen und mehr Infos online unter fdr.at

