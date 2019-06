Festival auf Bauernhof wird erneut mehr als 100 Millionen Hörer erreichen

Hunderte Live-Gäste aus ganz Europa – und weitaus mehr als 100 Millionen Menschen, die via Radio-Mitschnitte das ganze Jahr über in den Genuss des Inntöne-Jazzfestivals von Paul Zauner in Diersbach kommen: Das Pfingstfestival lockt von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, zum Buchmannhof in idyllische Landschaft.

Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft, für die Konzerte am Sonntag gibt es noch Eintrittskarten – aus regionaler Sicht lohnt ein Besuch aber an allen drei Tagen, zumal der Zutritt zum Hof mit seinen kulinarischen Schmankerln, einzigartiger Atmosphäre und begleitendem Musikprogramm im "St. Pigs Pub" und im "Blue Horse Club" frei ist.

"Das hatten wir noch nie"

Auch dank der weltweit verbreiteten Radiomitschnitte schlägt sich die Kunde des qualitativ hochwertigen und zugleich bodenständigen Inntöne-Festivals mittlerweile massiv nieder. "50 internationale Journalisten haben sich angesagt, auch aus New York. Und dass wir bereits im Vorfeld zwei Tage ausverkauft sind, hatten wir noch nie. Für Sonntag gibt es noch Karten. Zudem bieten wir am Sonntag um 11 Uhr einen Frühschoppen mit Südstaaten-Blues, bei freiem Eintritt", sagt Paul Zauner.

„Wir haben viele Besucher aus Deutschland, dazu aus Italien, Polen und auch England, die via BBC-Sendungen auf uns aufmerksam wurden. Ganz besonders freut mich, dass immer mehr Menschen aus der Region kommen." Paul Zauner, Inntöne-Macher

Insgesamt mehr als 20 hochqualitative Formationen werden beim Festival auftreten. "Wir haben viele Besucher aus Deutschland, dazu aus Ländern wie Italien, Polen und auch England, die via BBC-Ausstrahlungen auf uns aufmerksam geworden sind. Ganz besonders freut mich, dass immer mehr Menschen aus der Region zu uns kommen. Und viele Familien mit Kindern und Jugendlichen, für die wir ein eigenes Programm bieten."

Zur Zeit des Pfingstfestivals im Umland noch Quartiere zu finden, dürfte schwierig werden. Als Alternative bietet sich das kostenfreie Campingareal direkt neben Paul Zauners Bauernhof an. "Die ersten Camper sind schon da. Viele verbinden den Besuch bei unserem Festival mit ihrem Urlaub."

Somit ergibt sich neben dem indirekten Werbewert mittels Fokus durch internationale Medien auch ein direkter Impuls für die Region. "Berechnet haben wir den wirtschaftlichen Effekt noch nie. Aber es gibt jede Menge Menschen, die von weit her anreisen und auch im Rahmen von Ausflügen viel Geld in der Region ausgeben."

Und die Region zieht mit: Mehr als 100 Helfer sind vor Ort im Einsatz. "Sehr viele aus der Gemeinde. Und immer mehr junge. Bei den Helfern haben wir so etwas wie einen Generationenwechsel, auch mein Sohn und seine Freunde machen mit", sagt Paul Zauner.

Regionale kulinarische Schmankerl, die für sich allein gesehen schon den Besuch lohnen: Schweinsbraten, Grillhendl, Schnitzel und fangfrische Forellen aus dem Sauwald. "Dazu haben wir auch Vegetarisches und einen eigenen Stand mit Veganem im Programm." Regional und international: Das Downbeat-Magazin, das bedeutendste Jazzmagazin der Welt, gastiert ebenfalls in Diersbach.

"Vorgesehen ist eine Coverstory mit Weltstar Abdullah Ibrahim, der bei uns am Freitag auftritt. Das Gespräch soll mit mir am Hof in unserer Küche stattfinden, zumal Ibrahim in Südafrika einen Bauernhof hat und sehr mit dem Thema verbunden ist", sagt Paul Zauner aus Diersbach.

Alle Informationen zum Festival auf www.inntoene.com

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at