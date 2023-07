Feste, Konzerte, Theater & Genuss: Das Innviertel wird im Sommer zur großen Bühne

Den Sommer im Innviertel kann man genussvoll nicht nur in einem der herrlichen Gastgärten, in einem Freibad oder an einem Badesee verbringen. Der Sommer hierzulande hat auch jede Menge an Unterhaltung in verschiedenster Form und auf den unterschiedlichsten Bühnen zu bieten, nicht nur im Zuge der Veranstaltungsreihe "inn4tler sommer" oder bei diversen Festen von Feuerwehr, Blasmusikkapellen oder anderen Vereinen – und nicht nur in den Bezirkshauptstädten Braunau, Ried und Schärding.