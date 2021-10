Festbock-Anstich heuer in Gstaig

Am 5. November um 18 Uhr sticht Matthias Schnaitl den Festbock an, Musik steuert der Engelbach Express bei.

Jedes Jahr Anfang Juli wird der Festbock in der Privatbrauerei Schnaitl in Gundertshausen eingebraut. Pilsner-, Münchner- und Karamellmalz sowie Mühlviertler Aroma-Hopfen bringen in der dreimonatigen Reife- und Lagerzeit satte Bernsteinfarbe und feines Hopfenaroma. Der Festbock-Anstich als Teil der Innviertler Bierkultur wird vom Verein "Kultur in Gstaig" veranstaltet. Die Küche des Gasthauses Maria vom Guten Rat serviert dazu regionale Spezialitäten rund ums Bier.

Reservierung unter Tel. 07748/501731 oder per E-Mail an kultur@gstaig.at