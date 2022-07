Fest beim Tag für den Nachwuchs

Am Samstag, 9. Juli, ist Tag des Nachwuchses. Es wird zu einer Kinder-Olympiade mit Hüpfburg geladen. Das Sportfest findet am Sportplatz Frauenstein statt. Zwei Spiele werden ausgetragen: Junge Wikinger gegen SV Schalding-Heining ab 16 Uhr, SV-Mining-Mühlheim gegen ATSV-Laab im Anschluss. Am Sonntag, 10. Juli, findet ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit der "Hi & Do Musi" statt.