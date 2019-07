Fest: 240 Jahre Stadtkapelle Ried

Wobei am Samstag ab 20 Uhr ein Platzkonzert lockt – Hits wie ein Abba-Medley oder eine Reise zurück in die 1980er versprechen einen kurzweiligen Konzertabend, so die Stadtkapelle. Im Anschluss ist das "Schlossteichecho" am Zug.

Am Sonntag folgt auf dem Hauptplatz um 9.30 Uhr eine Feldmesse samt musikalischem Frühschoppen bei Speis und Trank. Für die jungen Besucher gibt es eine Hüpfburg. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Musik verbindet – in Form der Stadtkapelle Ried tue die Musik das bereits seit dem Jahr 1779.