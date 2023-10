Fernwärmeausbau in Schärding: Umfrage soll Aufschluss geben

Das Biomasseheizwerk in Schärding ging 2014 in Betrieb.

Das Interesse war groß. Im vergangenen November, als die Gas- und Energiekrise in Richtung Höhepunkt marschierte, lud die Stadtgemeinde Schärding zum Bürgerabend, der zur Information über die Möglichkeiten zum Umstieg und zum Anschluss an das Fernwärmenetz in Schärding veranstaltet wurde. Bereits damals kündigte Projektleiter Werner Franek von der EVN Wärme GmbH – die das Biomasseheizwerk in Schärding betreibt – an, das Potenzial in der Altstadt zu erheben.