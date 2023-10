Fernsehmesse aus Stadtpfarre Ried

Die Kantorei und das Vokalensemble Company Life singen die "Missa Sancti Francisci Assisiensis", als Sopranistin ist Maria Hauer zu hören. Renate Pumberger und Marlene Süß spielen an der Orgel, die Gesamtleitung liegt in Händen von Bernhard Schneider. Öffentlicher Generalproben-Gottesdienst am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr. Besucher sollen spätestens eine Viertelstunde vor Beginn in die Kirche kommen.

