Fernseh-Zeit: Fünf persönliche TV-Tipps

This is us/ Das ist Leben – Eine Familiengeschichte

Familie ist nie einfach – das Leben schon gar nicht. Um die Herausforderungen und den Charme des Alltags geht es in der US-amerikanischen Serie "This is us" (Das ist Leben). Es ist die Geschichte einer Familie, die auf mehreren Zeitebenen witzig, oft überraschend, bitter und berührend zugleich erzählt wird. Ein Drehbuch, das ohne Superhelden (wobei Hauptdarsteller Milo Ventimiglia nah dran ist), Schurken, Drachen oder Spezialeffekte auskommt. Unaufgeregt und gerade deshalb so sehenswert. Dennoch verlangt die Serie dem Betrachter die gesamte Bandbreite an spürbaren Gefühlen und Reaktionen ab. Zu sehen ist die Serie auf Amazon Prime (drei Staffeln) und dem Sender Sixx. (elha)

Britischer Beststeller-Film Bild: (ORF)

Ein Kultfilm zu Ostern: Das Leben des Brian

"Brian’", gespielt von Graham Chapman, wird zeitgleich mit Jesus Christus geboren. Statt zum Messias bringt er es aber nur zum Snackverkäufer in einem Amphi-Theater. Durch den gewagten Plan, mit einer revolutionären Splittergruppe, der "Volksfront von Judäa" das Römische Imperium zu Fall zu bringen, nimmt sein Leben eine aufregende Wendung. Das British Film-Institute wählt "Das Leben des Brian" auf Platz 28 der besten britischen Filme aller Zeiten. Das Abschlusslied "Always Look on the Bright Side of Life" wurde weit über den Filmkontext hinaus bekannt. Ab 12 Jahren.

Der Kultfilm ist am Karsamstag, 11. April, um 20.15 Uhr auf RTL II zu sehen. (jsz)

Süßer Hundestar Bild: (Sony Pictures)

Bella, den Hundefilm sieht man am besten mit Eis

Das Eis ist notwendig, weil der vierbeinige, treuherzige Star mit Dackelblick sogar die kühlsten Herzen zum Schmelzen bringt. Apropos Dackel: Genau darin liegt das Problem von Bella. Bella ist ein Pitbull-Mischling und die sind in Denver verboten. Weil sie sonst eingeschläfert werden würde, lässt sie der junge Arzt und Bellas Herrchen Lucas zu Bekannten ins 600 Kilometer enntfernte New Mexico bringen. Bella vermisst ihren Besitzer sehr und läuft weg. Auf sich allein gestellt versucht die süße Hundeheldin, zurück zu Lucas zu finden. Und so beginnen "Die unglaublichen Abenteuer von Bella", wie der rührende Tierfilm für die ganze Familie heißt. Er bedient Klischees, macht aber nichts. (mahu)

Hannes Ringlstetter Bild: ard/OÖN

Hubert und Staller erheitern in Krisenzeiten

Schrullige Polizisten bringen als "Hubert und Staller" Ablenkung in krisenhafte Zeiten – die bayerischen Ermittler lösen serienweise die kniffligsten Fälle, stellen Nacktflitzer, überführen Graffitisprayer und klären kuriose Morde auf, nachdem sich jeweils die "Hoffnung" auf eine natürliche Todesursache rasch zerschlägt. Unterwegs ist das Duo mit einem oldtimerverdächtigen Streifenwagen und Humor, der uns im innviertler-bayerischen Grenzgebiet anspricht. Mit dabei ist auch Kabarettist Hannes Ringlstetter (Bild) alias Yazid. Zu sehen ist die Serie im deutschen Fernsehen – oder nach Lust und Laune zeitlich ungebunden auf Netflix, samt zugehörigem Pilotfilm. (sedi)

Fußballdoku Bild: (tst)

Mitleiden mit dem AFC Sunderland

Die Corona-Krise hat auch den Fußball weltweit in die Knie gezwungen. Grund genug, sich die Netflix-Dokumentation "Sunderland ‘til I Die" anzusehen. Vor wenigen Tagen erschien die zweite Staffel, in der ungewöhnlich exklusive Einblicke in das Geschäft des englischen Proficlubs AFC Sunderland gegeben werden. 2017 stieg Sunderland aus der Premier League, der höchsten Liga, ab. Eigentlich wollten die Filmemacher in der ersten Staffel den Wiederaufstieg dokumentieren, doch es kam ganz anders. Sunderland stieg erneut ab. In der zweiten Staffel kämpft der Club aus dem Nordosten Englands darum, wieder in die zweithöchste Liga zu kommen. (tst)