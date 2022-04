Fernseh-Gottesdienst aus Schärding

Servus TV überträgt am kommenden Sonntag um 9 Uhr den Gottesdienst live aus der Stadtpfarrkirche in Schärding. Aufgrund der technischen Vorbereitungen werden die Gottesdienstbesucher ersucht, sich bereits bis 8.45 Uhr in der Kirche einzufinden. Die Messe um 8 Uhr entfällt aus Anlass der TV-Übertragung.