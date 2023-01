Ferienprogramm wird ausgeweitet

Man wolle auch in den Semesterferien und in der Osterzeit Aktivitäten anbieten, so die Jugendkoordination der Stadt Ried mit Anna Gervasi. Hauptsponsor ist die Sparkasse Ried-Haag. Nun ist das Programm zusammengestellt, die Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen ist ab Freitag, 27. Jänner, online auf www.rieder-ferienpass.at möglich. Alle Kinder aus Ried bekommen ein Exemplar pro Haushalt zugeschickt, für die Kinder der Umlandgemeinden liegen Exemplare an den Schulen auf.

Die Palette reicht vom Eishockey-Training mit den Innviertel Penguins über einen Zauberworkshop mit Lion Magic bis zur Faschingsgaudi.

