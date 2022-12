Ferienprogramm wird ausgeweitet

Man wolle neben den Sommer- und Semesterferien auch in der Osterzeit Aktivitäten anbieten, so die Jugendkoordination der Stadt Ried. Ab Jänner wird das Programm verschickt. Neben einem Zauberworkshop und einer Ostereiersuche im Museum geht es unter anderem an einen Besuch im Feuerwehrmuseum.

