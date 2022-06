Ferienprogramm samt Stadtplatzaktion

Im Rahmen einer Kinder-Ferienaktion von 9. Juli bis 7. September bietet die Stadt Braunau Abwechslung – vom Spielenachmittag über den Besuch bei der Feuerwehr und in der Stadtbibliothek bis zum Schach-Schnupperkurs, Geschicklichkeitstraining am Fahrrad, Musik und Bewegung. Dazu gibt es eine Kunst- und eine Naturwerkstatt und Einblicke in das Leben der Bienen.

Das vielfältige Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung beim jeweiligen Veranstalter ist erforderlich. Für Jugendliche im Alter ab 12 Jahren gibt es mit dem Y4U Jugendforum eigene Programmpunkte.

Unter dem Titel "Ferien am Stadtplatz" werden verschiedene Wochenend-Aktivitäten auf einem verkehrsberuhigten Oberen Stadtplatz gebündelt. Das Zentrum soll zum Treffpunkt und Erlebnisplatz, zur Bühne für Kunst und Kultur, zum Platz für Spiel und Bewegung, zum Raum für Begegnung und Unterhaltung, auch der Ruhe und Entschleunigung werden, so die Stadtgemeinde: Die Palette reicht von einer "Stadtoase" über ein Open-Air-Kino bis hin zum Streetfood-Festival. Details finden sich auf www.braunau.at.

An allen Samstagen von 2. Juli bis 10. September ist die Benützung des Braunauer Citybusses für alle Fahrgäste kostenlos.