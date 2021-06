Ferienprogramm für Kinder in Braunau

Ein abwechslungsreiches Programm soll die diesjährige Kinderferienaktion der Stadt Braunau von 12. Juli bis 9. September bieten. "In Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Akteuren haben wir wieder ein buntes Programm zusammengestellt", so Bürgermeister Johannes Waidbacher. Unter anderem stehen Schnupperkurse im Voltigieren, Tischtennis, Tennis und Fischen, Besuche in der Stadtgärtnerei, beim Roten Kreuz und der Feuerwehr und eine Kunstwerkstatt auf dem Programm.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung beim jeweiligen Veranstalter ist erforderlich. Das Programm und die Anmeldeinfos zu den Aktivitäten finden sich auf www.braunau.at.