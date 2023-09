Ferienbetreuung im Spital für 65 Kinder

Dass ein Aufenthalt im Krankenhaus auch richtig viel Spaß machen kann, erlebten in diesem Sommer 65 Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren bei der Ferienbetreuung im Braunauer Spital. Die fünfwöchige Betreuung ist ein wichtiger Baustein für die Eltern im Krankenhaus Braunau und eines von vielen Angeboten für die Kinder von Mitarbeitern.

Aktivitäten wie zum Beispiel Geschicklichkeitsübungen in der Physiotherapie, Gipsarm-Anlegen in der Unfallambulanz, Kunst- und Ergotherapie, ein Besuch im Ibmer Moor, Bogenschießen, eine Bauernhofbesichtigung, Spielen im Motorikpark oder auch ein Besuch bei der Feuerwehr und beim Roten Kreuz standen für die Kinder auf dem Programm. "Unser Dank gilt wie jedes Jahr allen Mitarbeitern, die mit viel Engagement einen Einblick in einen Teil der Arbeitsplätze des Krankenhauses ermöglicht haben. Ein großes Dankeschön an unsere Betreuerinnen Katrin Bleier, Sandra Sänger, Emily Höfelsauer, Lena Roitner und Katrin Forthuber", sagt Maximilian Kraus, Verwaltungsdirektor und interimistischer Personalleiter im Krankenhaus Braunau.

