Ferienaktionen in der Motohall

Kinder können mit einem Rookie-Tour-Booklet verschiedene Aufgaben bei interaktiven Etappen lösen, anlässlich des Rally-Dakar-Podestplatzes von Matthias Walkner gibt es zu jedem Stempelbuch und Audioguide für Kids in der Ferienzeit eine Walkner-Autogrammkarte.

Design-, Doodle- und Löt-Workshops: In den Semesterferien sind auch während der Woche extra Termine verfügbar. Details dazu gibt es auf www.ktm-motohall.com. So werden unter anderem Motorräder der Zukunft am Design-Board entworfen und anschließend mit Hilfe des Laser-Cutters ausgeschnitten oder direkt in 3D ausgedruckt.

Gedoodelt wird mit etwas Fantasie und geschmolzenem Kunststoff, der den Malstift ersetzt und dreidimensionale Objekte erschafft. Alle kreierten Werke dürfen mit nach Hause genommen werden. Jeder Besucher erhält einen gratis Audioguide und zudem die Chance, eine KTM SX-E 5 zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis Ende März.