Ferienaktion für Feuerwehrjugend

Die Palette reichte von einem Tag in der Rieder Kaserne bis hin zu einer Orientierungswanderung in 21 Gruppen in Hohenzell mit sieben Stationen. Die Wasserstützpunktfeuerwehren Kirchdorf, Obernberg und Reichersberg waren mit den 8- bis 16-Jährigen am Inn unterwegs, danach wurde der neue Aussichtsturm in Obernberg erklommen.

"Gemeinschaft war ein Hauptrezept des Ferienprogramms. Großer Dank gilt Organisator Stefan Schachermair samt Team und den Partnern, die die Programmpunkte ermöglicht haben", so Bezirks-Feuerwehrkommandant Jürgen Hell.