Ferien im Betrieb: Den Sommer dort verbringen, wo Papa arbeitet

Fünf Wochen Urlaub versus 14 Wochen Ferien im Jahr: Eine Rechnung, die viele Familien nicht begleichen können. Die Diskrepanz zwischen dem Urlaubsanspruch der Eltern und der Ferienzeiten der Kinder ist eine Herausforderung. Die Kinderfreunde haben in den vergangenen Jahren ein Projekt umgesetzt, das immer mehr Eltern entlastet: Ferien im Betrieb. In den Sommerferien verbringen rund 600 Kinder Zeit in 15 Innviertler Unternehmen, nämlich dort, wo Mama oder Papa arbeitet. Eine Erfolgsgeschichte.