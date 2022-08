Fendrich und von Goisern treten am Kapellplatz in Altötting auf

Reinhard Fendrich und Hubert von Goisern gehören mittlerweile seit Jahrzehnten zu den absoluten Top-Stars der österreichischen Musikszene. Die beiden Interpreten treten diese Woche auf dem Kapellplatz in der grenznahen Wallfahrtsstadt Altötting auf.

Den Anfang macht am Donnerstag, 25. August, Reinhard Fendrich. Für den 67-Jährigen ist es nach 2017 bereits der zweite Auftritt in Altötting. Fendrich wird im Zuge seiner Tour viele Lieder seines aktuellen Albums "Starkregen" spielen, aber auch viele altbekannte Klassiker des Wieners werden zu hören sein. "Hubert von Goisern in einem Open-Air-Konzert auf dem historischen Kapellplatz zu erleben – darauf freue ich mich schon sehr. Das Konzert wird sicher ein ganz besonderer Abend", sagt Stephan Antwerpen, der Erste Bürgermeister der Stadt Altötting, vor dem Auftritt der österreichischen Musiklegende. Das neue Album "Zeiten und Zeichen" ist dynamisch, kritisch, besonnen, aber auch freudvoll und druckvoll. Für den oberösterreichischen Künstler aus Bad Goisern ist die heurige Tournee die erste seit 2016.

Für beide Konzerte am Donnerstag, 25. August, und Freitag, 26. August, am Kapellplatz in Altötting gibt es noch Restkarten. Online kann man unter raiffeisen-kultursommer.com Tickets kaufen. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr.