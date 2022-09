Felix Wimmer, Torwart der Union Gurten, war der überragende Akteur beim 0:3 des Regionalligisten Union Gurten gegen Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg im ÖFB-Cupspiel vor drei Wochen. Trotz der Niederlage gab es für den 24-Jährigen Lob von allen Seiten. "So ein Spiel erleben zu dürfen, war für uns etwas komplett Neues, ein echtes Karriere-Highlight. 4000 Zuschauer in einem Bundesliga-Stadion und so ein Gegner, das war schon eine absolut geniale Erfahrung", sagt der Altheimer, der sich drei