Felix Fasl holte als "Jungspund" den Landesmeistertitel

Felix Fasl vom ARBÖ Radsportteam Ried wurde in der Kategorie U17 OÖ-Landesmeister. Diese Leistung ist umso höher zu bewerten, da Felix heuer das erste Jahr in der U17 an den Start geht. Die Plätze zwei und drei gingen an Paul Schmidinger (Bikesport RC Kremstal) und Bastian Winkler (Rennfahrverein Wurbauerkogel).

Tobias Wimmer ging für das ARBÖ Radsportteam Ried in der Eliteklasse an den Start und holte den ausgezeichneten zweiten Platz, was ihm den Titel Vize-Landesmeister einbrachte. Geschlagen wurde er nur von Paul Mitterhauser (Dirty Trail Friends), die Bronzemedaille ging an Dennis Fosl (Rennfahrverein Wurbauerkogel).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper