Feld-Forschung: Die Reisbauern aus Braunau

Familie Hofstätter bewirtschaftet einen Schweinezucht- und Mastbetrieb am Stadtrand von Braunau. Doch welche Beilage passt nun besser zu Fleisch? "Zum Schweinsbraten gehören Kartoffeln", sagt der Junior, "zum Schnitzel gehört auch Reis", kontert der Senior. Das Duell endet mit einem Unentschieden: Auf dem Aichbauer-Hof werden Kartoffeln und Reis angebaut. In der Kategorie "spannend" geht der Punkt eindeutig an Vater Georg.