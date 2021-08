Feichtingers starten bei der WM für Nationalteams

Die SixDays of Enduro ist die wichtigste Motorsportveranstaltung im Endurosport. Seit 1970 gilt sie als offizielle Enduro-Weltmeisterschaft für Nationalteams. Für die diesjährige Auflage (30. August bis 4. September in Italien) wurden neben Mario Hirschmugl und Bernhard Schöpf auch die Zwillingsbrüder Michael und Walter Feichtinger aus Schalchen ins österreichische Nationalteam einberufen. Noch bis Samstag werden sie um eine Medaille kämpfen. Zeit zum Verschnaufen wird es anschließend kaum geben, denn von 10. bis 12. September wird Walter Feichtinger beim Aspang Race starten. Noch vor seiner Abreise nach Italien war Water Feichtinger beim Ötscher Race am Start. "Obwohl ich gut drauf war reichte es nicht, um an den Erstplatzierungen heranzukommen. Wahrscheinlich hatte ich auch die SixDays im Hinterkopf, weshalb ich mich keinesfalls verletzen wollte", sagt der Schalchner, der am Ende mit einem Sicherheitslauf Platz drei in der ÖM-Open-Klasse belegte. In der Gesamtwertung rutschte er mit einem Punkt Rückstand auf den Deutschen Robert Scharl auf Rang zwei zurück.