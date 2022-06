Faszinierendes Naturwunder und ein Besuch bei einem großen Bauernführer

Die Schlögener Schlinge ist ein zentraler Punkt der insgesamt 15 neuen Genuss-Routen für Radfahrer (speziell mit Elektro-Bikes), die der Donau-Oberösterreich-Tourismus – wie berichtet – nun anbietet. Insgesamt umfasst Oberösterreichs Radwegenetz mehr als 5500 Kilometer, die 15 neuen Routen sind 700 Kilometer lang und verlaufen primär entlang der Donau. Zum Beispiel die Route 1.04 mit dem Namen Donauschlingen-Runde oder "Schlögener Donauschlinge – Im Wechsel der Perspektive".

Insgesamt sind bei dieser Runde 45,6 Kilometer und 553 Höhenmeter zu bewältigen. Der Startpunkt ist bei der Schiffsanlegestelle Wesenufer. Gleich am Anfang der Route wartet das härteste Stück der Tour: Von der Anlegestelle geht es 280 Höhenmeter hinauf auf das Sauwald-Hochplateau. Als Belohnung wartet die Sauwald-Panoramastraße mit traumhaften Weitblicken.

Auf die Motivationspyramide

Etwas später geht’s zum höchsten Punkt der Tour, zur Etzinger Meditationspyramide auf 642 Metern. Danach beginnt die Abfahrt, auf der Nibelungenstraße beginnt das Dachplateau der Schlögener Donauschlinge. Nach einem kurzen Anstieg ist man in Haibach ob der Donau angelangt. Christoph Zeller, der zweite große Bauernführer während des oberösterreichischen Bauernkrieges im Jahre 1626, war hier einst Wirt.

Entspannt radelt man entlang der Flüsse. Bild: OÖ Tourismus/Moritz Ablinger

Apropos: Natürlich findet man entlang der Route auch diverse Rastmöglichkeiten mit vorzüglicher Verpflegung. Und wer will, findet auch genügend Angebote zum Übernachten. Wobei Beate Kepplinger, Marketingleiterin des Donau-Oberösterreich-Tourismus, weiß: "Die Touristen wollen nicht mehr von Hotel zu Hotel radeln, sondern haben lieber einen fixen Aufenthaltsort, von dem aus sie die Gegend erkunden."

Wer die 45-Kilometer-Tour an einem Tag durchfahren will, kommt in weiterer Folge zum Radparkplatz Schlögener Donaublick. Von dort gelangt man zu Fuß nach einer Gehzeit von etwa 15 Minuten zur Aussichtsplattform Schlögener Donaublick. Von dort lassen sich die 180-Grad-Kurven der Donau, die früher übrigens zu den gefährlichsten Stellen der Donau zählten, vollends überblicken und die Faszination des Naturwunders hautnah erleben.

Im Anschluss führt die Tour zum anderen Rand des Plateaus und durch den Wald zur Donau. Mittels Fähre geht’s dann von Schlögen nach Au und am Treppelweg via Niederranna zurück zum Ausgangspunkt der 45-Kilometer-Radtour.