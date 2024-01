Faszination Tischtennis: Ihre Welt ist eine Platte

Schnell, intensiv, ein ständiges Hin und Her: Wer schon einmal ein Tischtennisspiel verfolgt hat, weiß, wie fesselnd ein Match auf der kleinen Platte sein kann. Die Faszination für den Indoorsport – der in Österreich vor allem dank dem Weltmeistertitel von Werner Schlager im Jahr 2003 ins öffentliche Licht rückte – ist auch im Innviertel weit verbreitet. 17 Vereine aus der Region sind mittlerweile offiziell beim oberösterreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) gemeldet. Sie alle starten diese Woche in die Rückrunde der aktuellen Meisterschaft.

Einer der jüngsten Innviertler Vereine kommt aus dem Sauwald. Im Frühjahr 2022 haben sich in Esternberg einige, selbsternannte "Garagen- und Kellerspieler" zusammengeschlossen und den UTTC Esternberg aus der Taufe gehoben. "Wir Vereinsgründer haben schon lange gemeinsam Tischtennis gespielt und auch bei Hobbyturnieren teilgenommen", erzählt UTTC-Vorstands- und Gründungsmitglied David Fuchs. "Irgendwann war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben: Jetzt gründen wir einen Verein!"

Erfolgreicher Beginn

Gesagt, getan. Der Zulauf sei nach der Gründung und den ersten Trainingseinheiten enorm gewesen, sagt Fuchs. Knapp 30 Aktive, davon zehn Jugendliche, betreiben in Esternberg aktuell den Tischtennissport.

Und auch der Erfolg stellte sich in der Sauwaldgemeinde relativ schnell ein. Gleich in der ersten Meisterschaftssaison gelang der ersten Mannschaft der Aufstieg in die Bezirksklasse. Aktuell befinden sich die Esternberger dort im hinteren Tabellendrittel. "Die neue Klasse macht uns schon noch etwas zu schaffen", sagt Fuchs. Man wolle sich aber in der neuen Liga etablieren, um in der kommenden Saison erneut angreifen zu können.

Der UTTC Esternberg feiert ein Jahr nach der Gründung den ersten Aufstieg. Bild: UTTC Esternberg

"Einmalige Chance"

Während man in Esternberg erst in den Kinderschuhen der Vereinsgeschichte steckt, blickt man beim TSV Utzenaich bereits auf eine lange und durchaus erfolgreiche Tischtennis-Zeit zurück. In der Rieder Gemeinde wird – mit einer kurzen Unterbrechung – seit den 1950er-Jahren vereinsmäßig gespielt.

Der bislang größte Erfolg gelang jedoch erst zuletzt: Die Utzenaicher stiegen drei Mal in Folge auf und landeten schließlich im Sommer 2023 in der Tibhar-Liga, der höchsten österreichischen Amateur-Liga. Zur Halbzeit der Meisterschaft liegen die Utzenaicher derzeit punktegleich mit dem Vorletzten am Tabellenende. Für die aktuell erfolgreichste Innviertler Tischtennismannschaft aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, wie Vorstandsmitglied Heinz Webinger erklärt: "Als einzig wahrer Amateurverein in dieser Liga ohne bezahlten Spieler war uns die Situation von Anfang an bewusst. Wir wollten die einmalige Chance aber unbedingt nutzen und auch den Spielern, die seit fünf Spielzeiten in unveränderter Aufstellung zusammen aufschlagen, die Gelegenheit geben, sich mit den Besten zu messen. Sollten wir wieder in die Landesliga absteigen, wäre es kein Beinbruch." Dort befindet sich aktuell der ASKÖ TTC Friedburg auf dem achten Tabellenplatz. Bei den Friedburgern schlagen insgesamt 44 Aktive in fünf Mannschaften auf. "Wir hatten schon einmal schlechtere Zeiten", sagt Obmann Markus Altenberger mit einem Schmunzeln.

Körper und Geist gefordert

Trotz der Tatsache, dass Tischtennis in der (österreichischen) Sportwelt eher eine Randnotiz einnehme, sei der Zulauf und die Begeisterung relativ groß. "Tischtennis ist ein schneller, spannender Sport. Und viel Kopfsache, schließlich geht es meist eins gegen eins", sagt Altenberger. Sich gegenüber zu stehen und sich zu messen habe einen großen Reiz, bestätigt auch David Fuchs.

"Körper und Geist sind gefordert", sagt Herbert Webinger. "Wer diesen Sport ausüben will, sollte aber vor allem Spaß und Freude daran haben." Das gilt wohl für alle Innviertler Tischtennisteams in der nun anstehenden Rückrunde.

