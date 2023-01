Fast zehn Jahre nach brutalem Raub steht vierter Tatverdächtiger vor Gericht

Kaum ein Verbrechen hat die Staatsanwaltschaft Ried und das Landesgericht Ried in den vergangenen zehn Jahren mehr beschäftigt als ein brutaler Raubüberfall auf ein Rieder Ehepaar am 11. Juni 2013. Die Ermittler waren sich damals von Anfang an sicher, dass es sich um vier Täter gehandelt haben musste. Das Ehepaar wurde in seinem Haus von den Tätern mit Waffen bedroht und anschließend im Bad eingesperrt. Die Verbrecher erbeuteten Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 750.000 Euro.