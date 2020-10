Leicht zu finden sind die Räumlichkeiten von "purora" in Raab derzeit noch nicht. Das werde sich laut Firmengründer Heinz Pöttinger aber bis Jahresende noch ändern. "Ab dann können sich die Raaber sogar ihren 'Smoothie to go' direkt bei uns abholen. Neben dem Shop wird es einen Schauraum geben, wo zukünftig auch Verkaufsveranstaltungen stattfinden sollen", sagt der 33-Jährige.