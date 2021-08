"Fast alle Hausärzte bieten Impfmöglichkeiten an"

Dass man sich auch beim Hausarzt die Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen kann, sei zu wenig bekannt, sagen niedergelassene Ärzte. "Immer wieder kommen Patienten zu mir in die Ordination zum Corona-Test, wissen aber nicht, dass sie sich auch impfen lassen können", sagt etwa der St. Martiner Gemeindearzt Clemens Novak. Er und seine Medizinerkollegen im Bezirk Ried bemühen sich daher um noch mehr Aufklärung über die Impfmöglichkeiten in ihren Praxen.

"Fast alle Hausärzte bieten die Impfmöglichkeit an. Am besten ist es, sich zu informieren, wann und wie oft geimpft wird", so Novak. Viele Ärzte würden die Impftermine so abstimmen, dass – je nach Zahl der Impfwilligen – die Dosen effizient eingesetzt und verimpft werden können.

Diese Ärzte impfen

Folgende Mediziner (kein Anspruch auf Vollständigkeit) haben ihre Impftermine bzw. -möglichkeiten auf Anfrage bekannt gegeben: