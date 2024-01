Faschingsumzug kehrt nach längerer Pause am 28. Jänner nach Ried zurück

2017 und 2019 wurde der Rieder Faschingsumzug von der Landjugend wiederbelebt. Nach einer längeren Pause – unter anderem wegen der Corona-Pandemie – geht die Veranstaltung am Sonntag, 28. Jänner, in die dritte Auflage.

Durchgeführt wird der diesjährige Faschingsumzug von der Landjugend des Bezirks Ried in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Ried. Bei der Organisation sind alle Landjugend-Ortsgruppen beteiligt, wie Rieds Landjugendchef Tobias Trauner berichtet. "Wir ziehen alle an einem Strang, um wieder eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Unser Ziel ist es, beste Werbung für die Stadt Ried zu machen", sagt Trauner. Der Faschingsumzug startet und endet am Messegelände. Beginn ist um 13.30 Uhr. Die Route führt vom Messegelände über die Ausfahrt Volksfeststraße-Avia-Kreisverkehr, die Friedrich-Thurner-Straße, die Bayrhammergasse und den Stelzhamerplatz bis zum Hauptplatz. Dort findet der Höhepunkt der Veranstaltung, die Präsentation der Wagen, statt.

Titelverteidiger Eberschwang

Als Titelverteidiger geht die Landjugend Eberschwang an den Start. Nach der Präsentation bewegt sich der Tross wieder in Richtung Messegelände. Dort findet in der FIH-Arena die Prämierung der Wagen statt. Danach wird zur Aftershowparty geladen. Rieds Landjugendobmann rechnet mit insgesamt 35 bis 40 Wagen, die am Umzug teilnehmen werden. "Es wird ungefähr die gleiche Anzahl sein wie bei unserem letzten Umzug 2019", sagt Trauner.

Anmeldungen aus Deutschland

Besonders freut es ihn, dass es bereits Anmeldungen aus Deutschland gibt. Auch haben sich zahlreiche Firmen und Stammtische aus dem Innviertel registriert. Anmeldungen sind unter faschingsumzug-ried@gmx.at oder 0650/2906624 möglich. Wer keinen Wagen hat, kann zu Fuß am Umzug teilnehmen. "Selbstverständlich können auch Fußgruppen beim Zug durch die Stadt mitmachen", berichtet Trauner. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Die Zuschauer und Teilnehmer können sich bei zahlreichen Verpflegungsständen, wo Bauernkrapfen, Zwetschkenpofesen, Leberknödel oder Leberkässemmeln geboten werden, stärken. Auch die umliegenden Rieder Gastronomen beteiligen sich am Faschingsumzug und haben geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic