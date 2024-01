Faschingsumzug in Ried zog tausende Besucher an

Fünf Jahre lang mussten "die Narren" warten. Heute war es endlich wieder so weit: Der große Faschingsumzug der Landjugend des Bezirkes Ried und des Stadtmarketings lockte am Nachmittag bei sonnigem Wetter tausende Besucher in die Rieder Innenstadt. Schon Stunden bevor sich der Tross vom Messegelände aus Richtung Innenstadt in Bewegung setzte, versammelten sich zahlreiche Besucher im Stadtzentrum, um sich bei den zahlreichen Verpflegungsstationen auf das Eintreffen der teilnehmenden Wagen einzustimmen. Das Highlight des Tages war die Vorstellung der 36 Wagen, darunter waren auch einige aus dem benachbarten Bayern, am Rieder Hauptplatz.

Matthias mit seinem Sohn Ferdinand beim Rieder Faschingsumzug. Bild: Tarabic

Fabian, Florian und Nadine sorgten für die Bewirtung der Besucher. Bild: Tarabic

Einfallsreiche Kostüme

Bei der Themenauswahl waren die teilnehmenden Gruppen sehr einfallsreich. Themen waren unter anderem Cowboys und Indianer, Nonnen und Mönche, Super Mario, Kleopatra oder Bob der Baumeister. Nach der Präsentation der Wagen am Hauptplatz ging es für die Teilnehmer wieder Richtung Messegelände, wo in der FIH-Versteigerungshalle die Prämierung der Wagen sowie eine After-Show-Party über die Bühne gingen.Auch in der Rieder Innenstadt wurde nach dem Faschingsumzug bis in die späten Abendstunden ausgiebig gefeiert.

Diese Freunde kamen aus Mettmach zum Rieder Faschingsumzug. Bild: Tarabic

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic