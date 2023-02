Der Fasching in Ried geht ins Finale

Der legendäre Rieder Fasching in der Bahnhofstraße soll heuer wiederauferstehen. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, ist von 12 bis 18 Uhr Faschingstrubel angesagt “Faschingsspaß in der Bahnhofstraß’“– mit diesem Slogan wurde für den legendären Rieder Fasching in den Achtziger und Neunziger Jahren in Ried geworben. Die Veranstaltung zum Faschingausklang hielt damals halb Ried auf Trab und endete mit dem ebenso legendären Musiker-Maskenball in der Jahnturnhalle. Das Treiben am Faschingsdienstag ab Mittag in der Rieder Bahnhofstraße sprengte damals aber manchmal auch alle Grenzen.