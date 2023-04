Fans fordern "Neuausrichtung", werden die SV Ried am Freitag aber voll unterstützen

Zuletzt ein Bild mit Seltenheitswert in der Josko-Arena in Ried: Jubel der Mannschaft mit den Fans

Die Lage bei der SV Guntamatic Ried vor dem Heimspiel in der dritten Runde der Qualifikationsgruppe am Freitag gegen WSG Tirol (19.30 Uhr, Josko-Arena) ist prekär. Nach der 1:3-Niederlage gegen Hartberg am vergangenen Wochenende sind die Rieder Letzter und somit auf dem einzigen Abstiegsplatz. Vor allem die Heimschwäche lässt die Alarmglocken schrillen. In den bisherigen zwölf Saisonheimspielen holten die Rieder lediglich zwei (durchaus glückliche) Siege gegen Austria Lustenau und Rapid, dazu kamen vier Unentschieden und sechs Niederlagen.

Zum Vergleich die vergangene Spielzeit, in der man erst in der letzten Runde den Klassenerhalt fixieren konnte: sechs Siege, acht Unentschieden, zwei Niederlagen. Der Frust bei den Fans ist groß. Das betrifft vor allem die West-Stehplatztribüne, die Unzufriedenheit über die gebotenen Leistungen ist aber auch auf den Sitzplatztribünen nicht mehr zu überhören. Die Kritik richtete sich zuletzt – auch akustisch – vor allem gegen den Vorstand und gegen die sportliche Leitung des Vereins.

Situation sei "gekippt"

Heute Abend wird in der Josko-Arena ein Schreiben mit dem Betreff "Neuausrichtung jetzt" verteilt.

Verfasst wurde der offene Brief vom 1996 gegründeten Fanclub "Supras". Der Verein befinde sich seit Jahren in einer Schieflage, jetzt sei die Situation endgültig gekippt. "Die Frage ist, wie es so weit kommen konnte und wie man dieses Fiasko wieder in den Griff bekommt." Von Kontinuität sei man meilenweit entfernt, vielmehr sei der Verein der "Trainerfriedhof schlechthin", heißt es in dem Schreiben, in dem die Einkaufspolitik kritisiert wird. "Wir wollen bodenständige Jungs, die sich mit dem Verein und der Region identifizieren", fordern die Fans. Man sei seit geraumer Zeit mit Entscheidungen des aktuellen Vorstandes nicht zufrieden, einiges könne man nicht nachvollziehen.

Die konkreten Forderungen der Fans: "Ein Vorstand, der sich aus sportlichen Agenden raushält und sich auf die nötigen Rahmenbedingungen konzentriert", und "einen erfahrenen sportlichen Leiter, der mit den nötigen Befugnissen ausgestattet ist und selbstbestimmend agieren kann." Trotz der "miserablen Leistungen der letzten Wochen und Monate" werde man die Mannschaft gegen Tirol voll unterstützen, heißt es in dem Brief weiter.

Gute wirtschaftliche Arbeit

Bei all der Kritik muss unbedingt erwähnt werden, dass dem Verein am Donnerstag vom Senat 5 der österreichischen Fußball-Bundesliga einmal mehr ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt wurde. Die Rieder erhielten die Lizenz für die Saison 2023/2024 erneut in erster Instanz und ohne Auflagen. Ein klares Zeichen dafür, dass wirtschaftlich im Verein gut und solide gearbeitet wird, ein Verdienst des Vorstandes rund um den zuletzt von den Fans stark kritisierten Präsidenten Roland Daxl und Geschäftsführer Rainer Wöllinger. "Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass wir als SV-Ried-Familie zusammenrücken und zusammenhalten. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir in dieser Saison auch sportlich unser großes Ziel schaffen werden", wird Daxl in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Unabhängig davon, in welcher Liga die SV Ried kommende Saison spielen wird: Nach den verbleibenden acht Spielen wird es genügend Gesprächsbedarf geben, viele Augen werden vor allem auf die Kaderplanung gerichtet sein.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif