Fan-Aktion der SV Guntamatic Ried und der OÖN

Die SV Ried empfängt um 17 Uhr den WSG Tirol. In der vergangenen Saison kamen mehr als 400 fußballbegeisterte Kinder und Vereinsfunktionäre zum Heimspiel gegen den Wolfsberger AC. Interessierte Vereine können sich per Mail an office@svried.at für die Aktion anmelden. Pro Verein gibt es maximal 30 Freikarten, weitere Tickets können dazugekauft werden.