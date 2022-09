Familiencoaching rollt auch per Beratungsbus an

Das Mobile Familiencoaching des Diakonie-Zentrums Spattstraße richtet sich gezielt an Familien in schwierigen Situationen, die im Innviertel leben. Das Angebot ist aktuell um einen mobilen Beratungsbus an öffentlichen Plätzen ergänzt: Am morgigen Mittwoch, 7. September, findet sich der Bus von 15 bis 20 Uhr beim Jugendzentrum Mattighofen, am 9. September von 16 bis 19 Uhr bei der Spielelandschaft in Braunau-Neustadt.

Es gibt Hilfe in Konflikt- und Krisensituationen, beim Umgang mit Medien und Suchtverhalten, bei Erziehungsfragen, Schulproblemen und vielem mehr. Das Angebot ist für Familien kostenlos.

Es tut gut, mit einer erfahrenen, außenstehenden Person reden zu können. Das Familiencoaching wirkt unterstützend und entlastend. Gemeinsam sollen Lösungen gefunden werden, wenn es um Streit oder Differenzen geht. Das Familiencoaching ersetzt allerdings keine Therapie und keinen Arztbesuch. Via kostenloser Hotline ist das Familiencoaching unter Tel. 0800/700734 erreichbar.