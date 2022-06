Familiencoaching dank Bus sogar am Badesee

Am 29. Juni kommt der Beratungsbus in die Marktgemeinde Taiskirchen. Am 5. Juli ist der Beratungsbus beim ClipUp Videowettbewerb für Jugendliche in der Stadt Ried dabei, ebenso beim "Fest der Begegnung" am 22. Juli am Hauptplatz.

Zudem macht der Bus halt am Badesee Pramet, Details finden sich auf www.diakonie.at. Für viele bedeute es eine große Überwindung, in Familienangelegenheiten externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Hürde zu nehmen und bei der Hotline anzurufen, sei oft gar nicht so einfach.

Doch die Erfahrung zeige, wer sich einmal "getraut" hat, der ruft gerne wieder an, weil die Hilfe und Unterstützung sehr schnell und unkompliziert funktioniere: Unter der Hotline 0800-700734 sind kompetente Ansprechpartner jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17.30 Uhr erreichbar. Die telefonische Sofort-Beratung ist kostenfrei und anonym. Die Beratung kommt auf Wunsch auch zu den Familien nach Hause, und es gibt jetzt das mobile Angebot via Bus.

Die Situationen, in denen ein Familiencoaching hilfreich sein kann, sind ganz unterschiedlich. Vieles habe aktuell mit den Auswirkungen der Corona-Zeit zu tun. Die Pandemie habe dazu geführt, dass sich vor allem auch junge Menschen immer mehr zurückziehen.

Es tue gut, mit einer erfahrenen, außenstehenden Person reden zu können. Das Familiencoaching wirke unterstützend und entlastend. Gemeinsam sollen Lösungen gefunden werden, wenn es um Streit oder Differenzen geht. Es gibt Hilfe in Konflikt- und Krisensituationen, beim Umgang mit Medien und Suchtverhalten, bei Erziehungsfragen, Schulproblemen und vielem mehr. Das Familiencoaching ersetzt allerdings keine Therapie und keinen Arztbesuch.