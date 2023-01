Familien-Friseurbetrieb seit 100 Jahren: "Nie aufgeben und positiv denken"

"Ein Aprilscherz war es nicht", sagt Ludwig Pasch. Am 1. April 2001 hat er das Friseurgeschäft seines Vater übernommen. Seine Mutter hilft nach wie vor mit, ein echter Familienbetrieb eben und das seit mittlerweile genau 100 Jahren. Gegründet wurde das Unternehmen am 10. März 1922 vom Urgroßvater des heutigen Besitzers. Es folgten die Großtante und von 1972 bis 2001 führte der Vater von Ludwig Pasch den Friseursalon. Seit 50 Jahren befindet sich der Familienbetrieb in der Bahnhofstraße, zuvor