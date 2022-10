Familie in großer Sorge: Vermisster lag in Krankenhaus

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Braunau kam am Donnerstagabend zur Polizeiinspektion Hochburg-Ach, um seinen Bruder (68) als vermisst zu melden. Dieser habe ihn am Dienstag besucht, gegen 14 Uhr sei er dann weggefahren und seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Wie sich herausstellte, hatte der 68-Jährige am Dienstag einen Unfall und wurde in das Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck gebracht. Am Donnerstag wurde der Mann wieder entlassen. Er holte sich bei der Polizei in Unterach seinen Autoschlüssel und fuhr mit seinem Mopedauto auf der A8 Richtung Linz. Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Wels hielten den Fahrer schließlich an. Gegen 20:30 Uhr konnten die Angehörigen erleichtert aufatmen: Der 68-Jährige ist wohlauf.